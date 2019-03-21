Adana Unıcef'ten Yüreğir'e Mobil Sınıf
28 dakika önce
Unıcef'ten Yüreğir'e mobil sınıfBirleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yüreğir Belediyesi'ne ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sosyal gelişim ve eğitimine katkı sağlamak amacıyla, içi çocuk dostu alana çevrilen maliyeti 1.3 milyon olan mobil araç hibe etti.
Unıcef'ten Yüreğir
'e mobil sınıf Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yüreğir Belediyesi'ne ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının sosyal gelişim ve eğitimine katkı sağlamak amacıyla, içi çocuk dostu alana çevrilen maliyeti 1.3 milyon olan mobil araç hibe etti. Araçta aynı anda yaklaşık 30 öğrenci aynı anda eğitim görebilecek.Araçta çocuklar için bilgisayar, projeksiyon cihazı, perde, yazı tahtası, minderler, armut koltuk, mutfak, mikrodalga fırın,buzdolabı,su sebili, engelli ve normal çocuk tuvaletleri bulunuyor. Yangına ve hırsızlığa karşı alarm sistemi de olan tam donanımlı araç düzenlenen törenle Yüreğir Belediyesi'ne hibe edildi.
İmza töreninde konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan
ilçeye önemli bir hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtertti. Çelikcan şöyle konuştu
Daha önce çadırda kalan ve mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelerin çocuklarını Çadırdan Okula projemizle Doğankent
Kültürevinde eğitim veriyorduk. Bu projemiz ödüllü bir projeydi. Projemiz çocuk hakları konusunda ortaokul sosyal bilgiler 5. ci sınıf ders kitaplarında ders konusu bile olmuştu. UNICEF ile görüşmemiz sonucunda çocuklarımızın bulundukları ortamda eğitimine ve öğretimine katkı sağlamak amacıyla mobil araç desteği aldık. Bundan sonra mevsimlik tarım işlerinde çalışan ailelerimizin çocukları Yüreğir Belediyesine kazandırdığımız modern mobil sınıf ile eğitimlerine devam edeceklerdir. Ben bu anlamda bu projede emeği geçen bütün çalışanlarımıza ve UNICEF'e teşekkür ediyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:31 Kaynak: DHA
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