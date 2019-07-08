Son Dakika Haberleri: ADANA Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

ADANA Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı

33 dakika önce

Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldıADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na girip, hava kararınca mahsur kalan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı
ADANA'nın Kozan ilçesinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na girip, hava kararınca mahsur kalan Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çukurova Üniversitesi öğrencisi 10 genç, iddiaya göre bir ödev için akşam saatlerinde Kozan Kalesi yakınındaki Keşiş Mağarası'na video çekmeye girdi. Hava kararınca dönüş yolunu bulmakta zorlanan gençler, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan gençleri yaklaşık bir saatte kurtardı. Gençlerden birinin dizinden hafif şekilde yaralandığı, diğerlerinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
ADANA Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:47 Kaynak: DHA
Çukurova Üniversitesi, Kozan Kalesi, Kozan, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 lira ile çocuğa cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi! İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 01:20:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADANA Üniversitesi öğrencisi 10 genç mağaradan kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]