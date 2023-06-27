Adana'da kavga ediyormuş gibi yapan adam, bir anda yüzükle diz çökerek evlenme teklifi etti

Adana'da çekilen bir evlilik teklifi videosu, sosyal medyada viral oldu. Trafikte bir kavgaya karışmış gibi yapan genç, o anlarda yanında olan sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Korkuyla birlikte büyük bir şaşkınlık yapan genç kız, erkek arkadaşının teklifini kabul etti.

MUTLU SON

Adana'da bir damat adayı, yol ortasında trafikte kavga ediyormuş gibi yaparak kalabalığın arasına daldı. Gencin yanındaki sevgilisi büyük bir korku yaşarken genç bir anda elinde yüzükle genç kızın karşısında diz çöktü. Konfetilerin patladığı anda oyuna geldiğini anlayan genç kız, sevgilisinin teklifini kabul etti. O anlar kamera ile de kayıt altına alınırken video sosyal medyada viral oldu.