Adana'da kavga ediyormuş gibi yapan adam, bir anda yüzükle diz çökerek evlenme teklifi etti - Son Dakika
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Adana'da kavga ediyormuş gibi yapan adam, bir anda yüzükle diz çökerek evlenme teklifi etti

27.06.2023 15:05

Adana'da trafikte kavga ediyormuş gibi yapan bir genç, o anlarda korkudan titreyen kız arkadaşına evlenme teklifi etti. Her şeyin bir oyun olduğunu anlayan genç kadın diz çöküp evlenme teklifi eden sevgilisine "Evet" derken, o anlar kameralara yansıdı.

Adana'da çekilen bir evlilik teklifi videosu, sosyal medyada viral oldu. Trafikte bir kavgaya karışmış gibi yapan genç, o anlarda yanında olan sevgilisine evlilik teklifi yaptı. Korkuyla birlikte büyük bir şaşkınlık yapan genç kız, erkek arkadaşının teklifini kabul etti.

MUTLU SON

Adana'da bir damat adayı, yol ortasında trafikte kavga ediyormuş gibi yaparak kalabalığın arasına daldı. Gencin yanındaki sevgilisi büyük bir korku yaşarken genç bir anda elinde yüzükle genç kızın karşısında diz çöktü. Konfetilerin patladığı anda oyuna geldiğini anlayan genç kız, sevgilisinin teklifini kabul etti. O anlar kamera ile de kayıt altına alınırken video sosyal medyada viral oldu.

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Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kavga ediyormuş gibi yapan adam, bir anda yüzükle diz çökerek evlenme teklifi etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kavga ediyormuş gibi yapan adam, bir anda yüzükle diz çökerek evlenme teklifi etti - Son Dakika
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