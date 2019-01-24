Adana Ütü Tost Vs Sanayi Tostu Yapmak ve Yemek!(Tostçu Margarin)
1 saat önce
Merhaba "TORUNLAR" adana ya özgü yemek olan gerçek ütü tost ve sanayi tostu yaptım ve tadına baktım.çoğu kişinin tanıdığı tostçu mahmut un tostunun aynısını yapmaya çalıştım.7-8 Yıl saniyede büfede çalıştığım için sanayi tostu nasıl olmalı, ucuz tost nasıl yapılır,atom tost nasıl yapılır gösterdim.
Merhaba "TORUNLAR" adana ya özgü yemek olan gerçek ütü tost ve sanayi tostu yaptım ve tadına baktım.çoğu kişinin tanıdığı tostçu mahmut un tostunun aynısını yapmaya çalıştım.7-8 Yıl saniyede büfede çalıştığım için sanayi tostu nasıl olmalı, ucuz tost nasıl yapılır,atom tost nasıl yapılır gösterdim.tostçu erol tarzında değil. Ütü tost hiç beklediğim gibi değildi. İyi Seyirler
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:31 Kaynak: Youtube
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