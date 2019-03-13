Son Dakika Haberleri: Adana - Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Şüpheli Pişmanım, İsteyerek Olmadı

Adana - Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Şüpheli Pişmanım, İsteyerek Olmadı

1 saat önce

Üvey babasının başına ekmek bıçağı saplayan şüpheli Pişmanım, isteyerek olmadıADANA'da para meselesi yüzünden tartıştığı öne sürülen üvey babası Kenan Mesut Sertkaya'nın (66) başına ekmek bıçağı saplayan İsmail A. (24), polis tarafından yakalandı.

Üvey babasının başına ekmek bıçağı saplayan şüpheli Pişmanım, isteyerek olmadı

ADANA'da para meselesi yüzünden tartıştığı öne sürülen üvey babası Kenan Mesut Sertkaya'nın (66) başına ekmek bıçağı saplayan İsmail A. (24), polis tarafından yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen İsmail A., İsteyerek olmadı. Babam alkollüydü dedi.

10 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde evlerinde iddiaya göre İsmail A. ile üvey babası Kenan Mesut Sertkaya arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Para isteyen İsmail A., olumsuz yanıt alınca Sertkaya'nın başına ekmek bıçağı saplayıp, evden kaçtı. Komşuların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine Sertkaya, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertkaya'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

İsmail A.'nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde olduğu öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı. 27 Mayıs Caddesi'nde polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Bölgeyi saran polislerinden elinden kaçamayan İsmail A., kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen şüpheli, pişman olduğunu belirtip, İsteyerek olmadı. Babam alkollüydü dedi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:35 Kaynak: DHA

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