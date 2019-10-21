Son Dakika Haberleri: Adana uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı
Son Dakika Güncel Adana uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

Adana uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

23 dakika önce

Uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktıAdana'da polis ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.

Uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

Adana'da polis ekiplerinin, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, D-400 uygulama alanında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Lüks otomobilde yapılan aramada 1065 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket kaçak sigara ele geçirdi. Otomobilde detaylı incelemede bulunan polis ekipleri, torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve tütün çıkardı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı

Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi
Azerbaycan'da yolsuzluk protestosu sırasında röportaj veren bir eylemcinin gözaltına alınma anı, sosyal medyada gündem oldu Gelin geldiği köyde muhtar oldu, köyün çehresini değiştirdi Polise 'Çete' diyen HDP'li vekili, polis amiri sözleriyle susturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:14:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana uygulamada durdurulan otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]