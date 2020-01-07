Adana uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişiye gözaltı - Son Dakika

Adana uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişiye gözaltı

6 saat önce

Uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişiye gözaltıADANA'da, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişiye gözaltı

ADANA'da, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, ekiplerin, demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evler, özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Yapılan aramalarda sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Adana uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişiye gözaltı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü
Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim Sevda Demirel'in sevgilisi Neslihan Doğrusöz'ün eski ilişkisi için yaptığı yorumlar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:02 Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı - Son Dakika
18:01 Dosso Dossi Fashion Show, Bursa'ya geri döndü - Son Dakika
17:58 Türkiye'nin bilimsel ilk sanal herbaryumu 'VANF' açıldı - Son Dakika
17:58 Yeşilbaşlı ördekler tedavi altına alındı - Son Dakika
17:55 Kemer'de yeni yılın ilk meclisi yapıldı - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:05:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunan 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]