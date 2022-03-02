Adana uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı - Son Dakika
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Adana uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

02.03.2022 16:20
Adana uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı

Adana'da jandarmanın bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

Adana'da jandarmanın bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, 21- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen 10 ayrı operasyonda, 150 gram toz esrar maddesi, 184 gram sentetik kannabinoid, 32 gram kubar esrar maddesi, 10 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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Uyuşturucu, Jandarma, 28 Şubat, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı - Son Dakika
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