Son Dakika Haberleri: Adana uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü
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Adana uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü

6 saat önce

Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü (2)YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİUyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi başına odunla defalarca vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eskici Erol G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü (2)

YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ

Uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi başına odunla defalarca vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eskici Erol G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Erol G.'nin yüzündeki tırnak izleri dikkat çekti. İşlemleri tamamlanan Erol G., adliyeye sevk edildi.

Adana uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:22 Kaynak: DHA
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