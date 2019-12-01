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Adana uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü
6 saat önce
Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü (2)YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİUyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi başına odunla defalarca vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eskici Erol G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:22 Kaynak: DHA
Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü (2)
YÜZÜNDE TIRNAK İZLERİ
Uyuşturucu parası vermediği için tartıştığı annesi Durdu G.'yi başına odunla defalarca vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eskici Erol G.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Erol G.'nin yüzündeki tırnak izleri dikkat çekti. İşlemleri tamamlanan Erol G., adliyeye sevk edildi.
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