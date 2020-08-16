ADANA Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı - Son Dakika

ADANA Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktıADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., para istediği için tartıştığı annesi Cennet K.?nin evini kundaklayıp kaçtı.

Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., para istediği için tartıştığı annesi Cennet K.?nin evini kundaklayıp kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki bazı vatandaşlar da dumandan etkilendi. Polis, Mashar K.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mashar K., uyuşturucu parası istemek için birlikte yaşadığı annesi Cennet K.?nin evine geldi. Annesi Cennet K.'nin para vermeyi reddetmesi üzerine Mashar K.'nin sinirlenerek evi ateşe verip kaçtığı iddia edildi. Alevler kısa sürede evi sarınca anne Cennet K.?nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen apartman sakinlerine çevredekiler müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Cennet K.?nin dairesindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

5 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞ

Anne Cennet K., oğlu Mashar K.?den 3 kez şikayetçi olduğunu ancak serbest bırakıldığını öne sürerek, 5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Cennet K., ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

APARTMANDAKİLER TEPKİLİ

Apartman sakinleri ise Mashar K.?nin her gün uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, 'Bugün de annesiyle kavga edip, kendi evini yaktı. Komşularıyla sürekli tartışıyor. İnsanları toplayıp geliyor. Evimizi yaktı, mağduruz. Bize yardım edin. Elinde bıçakla kimseyi bırakmayacağını söyledi. Gece olsaydı, biz ne yapacaktık' dedi.

Polis ekipleri, annesi Cennet K.?nin evini kundaklayan Mashar K.?nin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti Milli futbolcu Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer oldu Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir         
10:08
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti         
10:01
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı         
09:49
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü         
09:16
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti         
00:54
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı         
23:59
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil         
23:48
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış         
23:31
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı         
22:48
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun         
22:25
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu         
22:18
MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi         
21:39
Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu         
20:26
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı         
19:12
Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti Sevilen doktor Abdurrahman Demir, koronadan hayatını kaybetti         
18:33
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı         
18:15
2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş 2 gündür kayıp olarak aranan adamı, arkadaşı 10 bin lira için öldürmüş         
17:10
Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı         
17:09
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı         
15:56
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu         
15:36
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı         
15:17
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi         
15:13
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler         
11:29
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı         
11:27
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada         
10:43
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2020 15:47:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ADANA Uyuşturucu parası vermeyen annesinin evini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei