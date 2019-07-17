ADANA UYUŞTURUCU SATICILARI YÜZLERİNİ TİŞÖRTLERİYLE GİZLEDİ
1 saat önce
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada yüzlerini tişörtleriyle gizledi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:51 Kaynak: DHA
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildikleri sırada yüzlerini tişörtleriyle gizledi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Seyhan
ve Sarıçam
ilçelerinde yapılan operasyonda 1'i kadın 13 şüpheli yakalandı.
Baskın yapılan adreslerde 2 kilo 53 gram esrar, 124 gram sentetik uyuşturucu ve 337 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polisteki sorgularınan ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişleri sırasında yüzlerini tişörtleriyle gizleyen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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