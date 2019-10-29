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Adana uyuşturucuları saklamak için para almış

51 dakika önce

Uyuşturucuları saklamak için para almışAdana'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, Yıldırım Ziya Akagündüz (25) kovalamaca sonucu yakalandı, kaçarken attığı 27 bin 968 uyuşturucu hapa ise el konuldu.

Uyuşturucuları saklamak için para almış

Adana'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, Yıldırım Ziya Akagündüz (25) kovalamaca sonucu yakalandı, kaçarken attığı 27 bin 968 uyuşturucu hapa ise el konuldu. Akagündüz ile uyuşturucu hapları saklamak için para aldığını öne sürdüğü akrabası Meliha Karaslanyiğit (36) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'ndeki bir eve, uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine baskın yaptı. Polisleri görüp kaçan Yıldırım Ziya Akagündüz, kovalamaca sonucu evin çatısında yakalandı. Şüphelinin kaçarken attığı 27 bin 968 adet uyuşturucu hapa el konuldu.

Emniyetteki sorgusunda uyuşturucu hapların akrabası Meliha Karaslanyiğit'e ait olduğunu, para karşılığı sakladığını söyledi. Bunun üzerine Meliha Karaslanyiğit de gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana uyuşturucuları saklamak için para almış

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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