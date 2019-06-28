Son Dakika Haberleri: ADANA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRDİĞİ İDDİA EDİLEN DİZİ OYUNCULARINA GÖZALTI
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ADANA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRDİĞİ İDDİA EDİLEN DİZİ OYUNCULARINA GÖZALTI

50 dakika önce

Adana'da internet sitesinde yayınlanan bir dizide rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncu, gözaltına alındı.

Adana'da internet sitesinde yayınlanan bir dizide rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncu, gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesinde yayınlanan dizide uyuşturucuya özendirildiği gerekçesiyle çalışma başlattı. Ekipler, dizi sahnelerinde rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncuyu gözaltına aldı. Şüphelilerden Burak A. (19), Cengizhan Y. (24) ve Furkan S. K. (22) hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi. Burak A., Cengizhan Y. ve Furkan S. K., Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
ADANA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRDİĞİ İDDİA EDİLEN DİZİ OYUNCULARINA GÖZALTI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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