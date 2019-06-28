ADANA UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRDİĞİ İDDİA EDİLEN DİZİ OYUNCULARINA GÖZALTI
50 dakika önce
Adana'da internet sitesinde yayınlanan bir dizide rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncu, gözaltına alındı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:59 Kaynak: DHA
'da internet sitesinde yayınlanan bir dizide rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncu, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bir internet sitesinde yayınlanan dizide uyuşturucuya özendirildiği gerekçesiyle çalışma başlattı. Ekipler, dizi sahnelerinde rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncuyu gözaltına aldı. Şüphelilerden Burak A. (19), Cengizhan Y. (24) ve Furkan S. K. (22) hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler uyuşturucu kullanmadıklarını söyledi. Burak A., Cengizhan Y. ve Furkan S. K., Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
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