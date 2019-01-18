Adana Vali Demirtaş Minik Öğrencilere Karnelerini Dağıttı
40 dakika önce
Vali Demirtaş minik öğrencilere karnelerini dağıttıAdana Valisi Mahmut Demirtaş, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemin bitmesiyle Yüreğir Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.
Vali Demirtaş minik öğrencilere karnelerini dağıttı
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ilk dönemin bitmesiyle Yüreğir Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.
Yüreğir Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu'nda gerçekleşen karne dağıtımına Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Yüreğir Kaykamı Oğuzhan Bingöl ile İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da katıldı. Okul bahçesinde öğrenciler tarafından çiçekle karşılanan Vali Demirtaş, sınıflara girip öğrencilere karnelerini dağıtarak onları tebrik etti. Geride bırakılan eğitim dönemi hakkında değerlendirilmelerde bulunan Vali Demirtaş, şöyle konuştu
Tabi ilk olarak velilerimize söyleceğimiz şeyler var. Çocuklarımızın verimli zaman geçirmesini aynı zaman da eğlenmesini sağlayalım. 4 ay az bir zaman değil. Çocuklarımız bu süre içerisinde yoğun bir tempoyla çalıştılar. Bundan dolayı bu ara tatili iyi değerlendirmek gerekiyor. Çocuklarımızın hem dinlenmeli hem de bir takım etkinliklere katılmalıdır. Tabi kitap okumayı da unutmamalılar. Bizim şuan 162 tane okulumuz var. Her yıl bu sayıya yeni okullarımız ekleniyor. Adana eğitimin üst seviyeye çıkması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ben öğrencilerimize önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de başarılar diliyorum
Vali Demirtaş karne dağıtımından sonra minik öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyi gezerek incelemelerde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:06 Kaynak: DHA
Son Dakika! Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı
Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak
Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti
Bakan Açıkladı! Yüksek Teknoloji Ürünlerine 5 Milyon Liraya Kadar Destek Verilecek