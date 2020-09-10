ADANA Vali Elban 'koronavirüs' denetimine katıldı - Son Dakika

Vali Elban 'koronavirüs' denetimine katıldı

ADANA Valisi Süleyman Elban, kentteki esnafları gezerek koronavirüs önlemlerinin alınıp alınmadığını denetledi. Vali Elban, sonbaharla birlikte gribal bir mevsime girildiğini hatırlatarak, "Eğer tedbirlere uyum konusunda esneklik devam ederse de artık biraz daha müeyyide uygulama yoluna gitmek durumunda kalacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ille eşzamanlı olarak Şehitler Bulvarı üzerinde esnaf ve vatandaşlara koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Vali Süleyman Elban ve ilgili kurum müdürleri esnaflarla sohbet ederek maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarılarında bulundu. Esnafların sorunlarını da dinleyen Vali Elban, işlerinin hayırlı olmasını diledi. Denetimler daha sonra vatandaşların yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, yeme içme mekanları ve toplu taşıma araçlarında devam etti. Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Elban, ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da vaka artışı olduğunu söyledi. Artışın kontrol edilemez boyutlarda olmadığını dile getiren Elban, hastane ve vaka sayısı boyutunda şu an için yönetilemez bir tabloyla karşı karşıya bulunmadıklarını vurguladı.

VATANDAŞLAR DENETİMLERDEN MEMNUN

Sonbahar mevsiminin gribal bir mevsim olduğunu hatırlatan Vali Elban şunları söyledi:

"Eğer bu dönem biz vakaları azaltarak karşılamazsak o zaman pandemiyle ilgili durumu yönetmek zorlaşabilir. Onun için biz vatandaşların hem kendilerinin sıkıntı çekmemesi hem maddi olarak daha az zarar görmeleri için bu dönemde tedbirlerin biraz daha sıklaşması konusunda uyarıyoruz. Maalesef eğer tedbirlere uyum konusunda esneklik devam ederse de artık biraz daha müeyyide uygulama yoluna gitmek durumunda kalacağız. Onun için biz onların sağlığını ve tüm insanların sağlığını düşünüyoruz. Onlar da diğer insanların sağlığını önemserlerse biz de müeyyide uygulamak zorunda kalmayız. Bugün de denetimlerimize başladık ve yaptığımız tespitlerde vatandaşlarımız bu denetimlerden memnun olduklarını ifade ediyorlar. Genel anlamda uyma konusunda çok ciddi sorun yok ama insanlarda belirli dönemlerde rehavet oluyor, kurallar noktasında unutkanlık oluyor. Bunları da sık sık hatırlatmanın faydalı olduğunu değerlendiriyoruz."