Adana Valiliği: "4 vatandaşımız ile 1 polis memurumuz yaralandı"
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Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 4 vatandaş ile 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:39 Kaynak: İHA
Adana'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 4 vatandaş ile 1 polis memurunun yaralandığı bildirildi.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde çevik kuvvet otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız ile 1 polis memurumuz hafif şekilde yaranlanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ADANA
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