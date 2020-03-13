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Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı"
6 saat önce
Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınarak yerine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın kayyum olarak atanmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştır" denildi.
Kadir Aydar 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti. - ADANA
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