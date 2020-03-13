Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Valiliği: 'Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı' - Son Dakika

Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı"

6 saat önce

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.

Adana Valiliği:

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınarak yerine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın kayyum olarak atanmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştır" denildi.


Kadir Aydar 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti. - ADANA

Adana Valiliği, Bayram Yılmaz, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir

Son Dakika Haberleri
20:58 İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
20:56 Ege, Akdeniz ve Marmara'daki deve güreşi organizasyonları, iptal edildi
20:54 İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
20:54 Rize, Ordu ve Trabzon'da Kovid-19 tedbirleri sıklaştırıldı
20:53 Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: "Şehrimizde hava kirliliği var"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:01:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Valiliği: "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar görevden alınmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]