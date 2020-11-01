Adana Valiliği: "Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniye ihtiyacı var" - Son Dakika

İzmir'deki depremzedelere gıda kolisi ve battaniye göndermek isteyenlerin Adana Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosu ile irtibata geçmeleri gerektiği bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir'de deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetlerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordinasyonunda yürütüldüğü hatırlatılarak, ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı bulunduğu kaydedildi.

Yeni ihtiyaçlar oluşması halinde ayrıca bildirileceği belirtilen açıklamada, "Gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşlar Adana Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna ait 0322 8870067 numaradan irtibata geçebilirler" denildi. - ADANA