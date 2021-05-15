Adana Valiliği, dışarıda şampiyonluk kutlamalarına izin verilmeyeceğini açıkladı - Son Dakika

Adana Valiliği, Süper Lig'in şampiyonunun belirlenmesinin ardından taraftarların dışarıda kutlama yapmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid1-9) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edeceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Süper Lig'de şampiyonluk kupasının sahibini bulacağı bu akşam ilimiz genelinde cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Tam kapanma sürecinde elde ettiğimiz kazanımlarımızı kaybetmemek için tüm hemşerilerimizden pandemi tedbirlerine riayet etmeleri hususunda hassasiyet bekliyoruz. Kıymetli hemşerilerimizin kurallara uyacaklarına inancımız tamdır. İlgili görevlilerimiz tarafından gerekli tüm önlemler alınmakta olup sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında ilgili kanun maddeleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.