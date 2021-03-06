Adana Valiliği, kentte hafta sonu sokak kısıtlaması olmadığını açıkladı - Son Dakika

Adana Valiliği, kentte sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın tüm günlerinde sadece 21.00-05.00 saatlerinde olduğunu, bunun dışında kısıtlama uygulanmayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kentte hafta içi ve hafta sonu 21.00-05.00 saatlerinde sokak kısıtlaması olduğu belirtilen açıklamada, bunun dışında herhangi bir kısıtlamanın olmadığı kaydedildi.