Adana Valiliği, "İl sınırı değişti" iddialarına cevap verdi: 1996'dan bu yana değişiklik olmadı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adana il sınırının halkın karşı çıkmasına rağmen değiştirildiğini iddia etti. Sümer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Adana Kozan'da bulunan Cennet Vadisi, Osmaniye Sumbas İlçesine bağlandı. Muhtarların ve halkın karşı çıkmasına rağmen bu kararı alanlar derhal bu yanlıştan dönmelidir" dedi. Adana Valiliği yaptığı açıklama ile iddiayı yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde 'Kozan sınırlarında bulunan bir bölgenin, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlandığı'na yönelik haberlerin yer aldığı belirtildi.

"1996'DAN BU YANA İLİMİZ SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİK OLMADI"

İddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, "1996'dan bu yana ilimiz sınırlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği yapılan sınır değişiklikleri, çeşitli çalışmalar, yetkili kurulların kararları ve ilgili valiliklerin görüşünden sonra işlem kararnameyle sonuçlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak gerçekleşmektedir. Mülki sınır değişikliklerinde bunun dışında idari bir usul bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.