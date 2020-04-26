Adana Valiliği O vatandaşın talepleri karşılandı - Son Dakika
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Adana Valiliği O vatandaşın talepleri karşılandı

6 saat önce

Adana Valiliği: O vatandaşın talepleri karşılandıADANA'da bazı sosyal medya hesaplarında, sağlık problemi olduğunu belirterek sokağa çıkamadığı için 112'yi ve 184'ü arayarak yardım istediğini ancak hiçbir kurumun yardımcı olmadığını ileri süren kişinin, sağlık kuruluşuna naklinin yapıldığı...

Adana Valiliği: O vatandaşın talepleri karşılandı

ADANA'da bazı sosyal medya hesaplarında, sağlık problemi olduğunu belirterek sokağa çıkamadığı için 112'yi ve 184'ü arayarak yardım istediğini ancak hiçbir kurumun yardımcı olmadığını ileri süren kişinin, sağlık kuruluşuna naklinin yapıldığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.

Adana Valiliği yaptığı açıklamada, sosyal medya hesaplarında Aslan Menderes Yaşar'ın 1 Nisan Çarşamba günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talep etmesinden 8 dakika sonra ambulansın evine intikal etmesine rağmen kendi imzasıyla nakil işlemlerini reddettiği bildirildi. Açıklamada, Yaşar'ın 15 Nisan Çarşamba günü de 112'yi arayarak Yüreğir Kaymakamlığı'na gitmek için izin talebinde bulunmasının ardından Vefa Sosyal Destek Hattı'ndan izin modülü oluşturulduğu ve talebinin karşılandığı, 18 Nisan Cumartesi günü ise hastanede randevusu olması nedeniyle 112'yi arayarak ambulans talebinde bulunduğu, Seyhan Devlet Hastanesi'ne naklinin yapıldığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, 21 Nisan Salı günü Yüreğir Kaymakamlığına gitmek için izin talebinde bulunduğu ve Vefa Sosyal Destek Hattı'na yönlendirildiği ve yardım talebi üzerine kaymakamlıkça kendisine gıda kolisi gönderildiği ve kendisinin de bu koliyi beğenmeyerek reddettiği kaydedilirken, aynı gün tekrar arayarak gıda yardımında bulunmasının ardından ertesi gün Yüreğir Belediyesi tarafından yardım kolisi gönderildiği ve Yaşar'ın koliyi yine beğenmeyerek reddettiği kaydedildi. Yaşar'a bu dönemde bir sivil toplum kuruluşu tarafından 3 koli, 150 liralık alışveriş kartı, sebze ve meyve yardımı da yapıldığı da belirlendiği bildirildi.

Söz konusu videonun sosyal medyada yer almasının ardından 26 Nisan Pazar günü saat 01.58'de yapılan telefon görüşmesinde Yaşar'ın et ve meyve istediği bildirilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Vefa İletişim Merkezi'ne görüşmeden hemen sonra saat 02.10'da tekrar gıda talebini bildirmiş ve talebini karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu gıda kolisini alarak yola çıkmış, bu süreçte vatandaşımızla tekrar yapılan telefon görüşmesinde kendisine bugün için gıda kolisi teslim edileceği, gece olması nedeniyle et ve meyve satış yerlerinin kapalı olduğu belirtilmiş, vatandaşımızın gıda kolisini de kabul etmemesi üzerine ekipler geri dönmüştür. Adı geçen vatandaşımız, bir yılı aşkın süredir kayıtlı olduğu adresin dışındaki bir adreste bin 400 TL aylık kira bedeliyle oturduğu eşi, oğlu ve torunuyla birlikte ikamet ettiğini belirtmiştir."

Adana Valiliği O vatandaşın talepleri karşılandı

Adana Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 04:01 Kaynak: DHA

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