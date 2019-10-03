Son Dakika Haberleri: Adana Valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer'in konserini yasakladı
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Adana Valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer'in konserini yasakladı

12 dakika önce

Adana Valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer'in konserini yasakladı

Adana Valiliği, Pınar Aydınlar ve Dodan Özer'in konserini yasakladı, System.String[]

Adana Valiliği, Adana Dersimliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin 5 Ekim'de Seyhan Belediyesi'ne ait Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği konseri yasakladı. Konserde Pınar Aydınlar ve Dodan Özer'in sahneye çıkması bekleniyordu.


Pınar Aydınlar kendisine ait Twitter hesabında yayınladığı mesajda, "Yarın Adana'da gerçekleştireceğimiz konserimiz Adana Valiliği tarafından yasaklanmıştır. Bir kez daha yasaklarla karşı karşıyayız. Kimi etkinlikte sanatı uygun değil gerekçesi ile kiminde de böyle keyfi uygulamalarla karşı karşıyayız. Saray soytarısı olmaktansa onurum için ölürüm" mesajını paylaştı.

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Seyhan Belediyesi, Pınar Aydınlar, Adana Valiliği, Adana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:31 
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