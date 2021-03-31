Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist, Mardin'de yakalandı - Son Dakika

ADANA Valiliği otoparkına 2016'da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda, PKK'lı teröristlere patlayıcı temin ettiği tespit edilen terör örgütü üyesi H.O., Mardin'de yakalandı.

Terör örgütü PKK tarafından Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı saldırıda kullanılan bombanın terör örgütü üyesi H.O. tarafından temin edildiği ve teröristlere ulaştırdığı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Ömerli ilçesindeki Duygulu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla H.O.'yu gözaltına aldı.Yapılan incelemede H.O.'nun terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan 2 kaydının olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgusunun ardından H.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.