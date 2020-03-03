Adana Valiliği, "Sıfır Atık Belgesi" aldı - Son Dakika
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Adana Valiliği, "Sıfır Atık Belgesi" aldı

6 saat önce

Adana Valiliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Adana Valiliği,

Adana Valiliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda projenin uygulamaya koyulduğu ilk andan itibaren yapılan faaliyetler detaylarıyla ele alındı.

Demirtaş, çevre bilincinin her şeyden önce bir kültür göstergesi olduğunu belirterek, "Günümüzde tüm dünyada bilinçli tüketim ve bilinçli ayrıştırmanın esas olduğu yaşam biçiminin model alınması gerekmektedir. İsrafın önlenmesi ve atıkların geri dönüşümünün sağlanması projemizde temel hedefimizdir. Bizler tüm kurumlarımızla iş birliği içinde atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma gayesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, projenin yönetmeliği gereği Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanan Adana Valiliğinin belgesi, Demirtaş'a takdim edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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