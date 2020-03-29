Adana Valiliği, sosyal medyadaki koronadan ölüm iddiasını yalanladı - Son Dakika

Adana Valiliği, bir gencin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Adana'da Yeşilevler Mahallesinde 25 yaşındaki bir gencin korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatılarak, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada, ilimizde gerçekleşen böyle bir vaka bulunmadığı, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu önemli süreçte vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürükleyecek gerçek dışı paylaşımların yapılmamasını, sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz." - ADANA