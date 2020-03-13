Adana Valiliğinden Ceyhan Belediye Başkanı'nın görevden alındığı iddiasına açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Valiliğinden Ceyhan Belediye Başkanı'nın görevden alındığı iddiasına açıklama Açıklaması - Son Dakika

Adana Valiliğinden Ceyhan Belediye Başkanı'nın görevden alındığı iddiasına açıklama Açıklaması

6 saat önce

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.

Adana Valiliğinden Ceyhan Belediye Başkanı'nın görevden alındığı iddiasına açıklama Açıklaması, System.String[]

Adana Valiliği, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınarak yerine Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz'ın kayyum olarak atandığı" iddiasıyla ilgili haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden alınmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştır." bilgisi paylaşıldı.

Adana Valiliği, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:07 Kaynak: AA
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