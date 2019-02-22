Son Dakika Haberleri: Adana Valiliğinden "Dolandırıcı" Uyarısı

Adana Valiliğinden "Dolandırıcı" Uyarısı

1 saat önce

Adana Valiliği, kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Adana Valiliğinden
Adana Valiliği, kendilerini bürokrat, kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, vali, vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü gibi üst düzey bürokratların isimlerinin kullanılarak vatandaşlardan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Vatandaşların bu tür dolandırıcılara karşı uyarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından, valimiz başta olmak üzere vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü gibi üst düzey bürokratların isimleri kullanılarak iş adamları ve hayırsever vatandaşların ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, çeşitli bahanelerle valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Adana Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun; vatandaşlar, iş adamları ve esnaftan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır. Valimizin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle 'yardım' adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, Valiliğimiz Özel Kalem Müdürlüğü'nün 0322 458 83 27, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 155 veya İl Jandarma Komutanlığı'nın 156 numaralı telefonlarına ihbarda bulunması önemle rica olunur." - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:13 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sebze ve Meyveden Sonra Balıkçılar da Tanzim Satış İstiyor Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın

Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz Kadın Sürücü Çarptığı Aracın Sürücüsünü Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 19:04:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana Valiliğinden "Dolandırıcı" Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]