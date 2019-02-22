Son Dakika Haberleri: Adana Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Adana Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

1 saat önce

Adana Valiliği, bürokratların isimleri kullanılarak yardım talebi adı altında dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı vatandaşları uyardı.

Adana Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Adana Valiliği, bürokratların isimleri kullanılarak yardım talebi adı altında dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, vali ve yardımcıları, kaymakamlar ile özel kalem müdürü gibi üst düzey bürokratların isimlerinin kullanılarak, vatandaşlardan para talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Vatandaşların bu tür dolandırıcılara karşı uyarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından, valimiz başta olmak üzere vali yardımcıları, kaymakamlar ve özel kalem müdürü gibi üst düzey bürokratların isimleri kullanılarak iş adamları ve hayırsever vatandaşların ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, çeşitli bahanelerle valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulundukları tespit edilmiştir. Adana Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumunun, vatandaşlar, iş adamları ve esnaftan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi kesinlikle bulunmamaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:36 Kaynak: AA

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