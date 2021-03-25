Adana Valiliğinden tek tırnaklı hayvan atıklarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Adana Valiliğinden tek tırnaklı hayvan atıklarıyla ilgili açıklama

25.03.2021 19:45
Adana Valiliğinden tek tırnaklı hayvan atıklarıyla ilgili açıklama, System.String[]

ADANA (İHA) – Adana Valiliği, drenaj kanalında bulunan tek tırnaklı havyan atıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

ADANA (İHA) – Adana Valiliği, drenaj kanalında bulunan tek tırnaklı havyan atıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Adana Valiliğinden, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde tek tırnaklı hayvan atıklarının bulunmasıyla ilgili yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekiplerince alanda denetim yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Kanal kenarındaki kalıntıların ölen sığır, koyun, keçi, köpek, at, eşek vb. tüm hayvan ve hayvansal atıkların sürekli olarak atıldığı bir yer olduğu anlaşılmıştır. Belediye zabıta ekipleri aracılığı ile hayvansal atıkların kaldırılması için Temizlik İşleri Müdürlüğüne bilgi verilmiş ve söz konusu alan belediye ekiplerince temizlenmeye başlanmıştır. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve emniyet güçleri iş birliğinde 7/24 saat esasında canlı tek tırnaklı hayvan hareketleri kontrol ve denetimleri devamlı yapılmakta olup gıda işletmelerinde tek tırnaklı hayvan eti/geni aranması amacı ile numuneler sürekli olarak alınmaktadır. Yakın zamanda insan sağlığını tehdit edici herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır" denildi. - ADANA

Adana Valiliği, Zabıta, Köpek, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana Valiliğinden tek tırnaklı hayvan atıklarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi Son Dakika: PFDK, Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi 1300 kişinin mağdur edildiği 'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı 1300 kişinin mağdur edildiği 'Sütbank' davasında 2 sanığa beraat kararı Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu
Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı         
20:18
Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza Hayvanat bahçesinde kafesinden çıkardığı ala geyiği tüfekle öldüren şahsa rekor ceza         
19:53
Şeyma Subaşı'na hakaret eden Hüseyin Sözlü'ye 5 ay hapis cezası Şeyma Subaşı'na hakaret eden Hüseyin Sözlü'ye 5 ay hapis cezası         
19:14
Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı         
19:03
Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı         
18:34
Burcu Çağrı ile anılan Emre Altuğ'un gizli aşkı ortaya çıktı Burcu Çağrı ile anılan Emre Altuğ'un gizli aşkı ortaya çıktı         
17:44
Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü         
17:21
Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı Ece Seçkin'in olay yaratan klibinde gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı         
16:59
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton         
16:38
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı         
12:52
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 20:36:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Valiliğinden tek tırnaklı hayvan atıklarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei