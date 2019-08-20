Son Dakika Haberleri: Adana Valiliğinden eylem yasağı
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Adana Valiliğinden eylem yasağı

1 saat önce

ADANA Valiliği, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili kent genelinde düzenlenmesi muhtemel her türlü eylem ve protesto gösterilerini, 15 gün süreyle yasakladı.

Adana Valiliğinden eylem yasağı, System.String[]
ADANA Valiliği, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili kent genelinde düzenlenmesi muhtemel her türlü eylem ve protesto gösterilerini, 15 gün süreyle yasakladı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanması sebebiyle kentte gerçekleşmesi muhtemel yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin kent genelinde 19 Ağustos'tan itibaren 15 gün boyunca yasaklandığı bildirildi. Açıklamada kararın, 'farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliği korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi' amacıyla alındığı kaydedildi.


Diyarbakır, Mardin, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:08 Kaynak: DHA
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