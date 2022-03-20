Adana Valiliğinden kentteki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Adana Valiliğinden kentteki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması

20.03.2022 23:05
Adana Valiliğinden kentteki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması

Adana Valiliği, kentte bugün yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Adana Valiliği, kentte bugün yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Furkancılara karşı polisin aşırı güç kullandığına" dair haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bugün HDP öncülüğünde yapılan nevruz kutlamaları kapsamında bir etkinlik düzenlenmiş, aynı tarih ve zamanda bu nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın çok yakınında bir yerde herhangi bir izin alınmaksızın Furkancılar tarafından da korsan etkinlik düzenlenmesi için taraftarlarına çağrıda bulunulmuştur. Yaklaşık 1500-2 bin kişilik Furkan grubunun çağrısına uyan şahıslar saat 14.00'te ilimizin 9-10 noktasında toplanarak gruplar halinde yürümek istemişlerdir. Kendilerine bu etkinliğin yasa dışı olduğu ve dağılmaları konusunda yapılan uyarıları dikkate almadan korsan etkinliği yapma konusunda ısrarcı olmuşlardır. Bu grup aylardan beri yasa dışı gösteri yürüyüşü yapmış, gruba her defasında müsamaha gösterilmiş ve hiçbir güç kullanılmamıştır. Ancak son dönemde yapılan eylemler kamu düzenini bozmaya şehirdeki günlük hayatı etkilemeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan etkinliğin yasa dışı olduğu hatırlatılıp dağılmaları hususunda yapılan uyarılara rağmen grubun dağılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dağılmayan gruplara kademeli olarak müdahale edilmiş ve gruplar dağıtılmıştır. Dağılmamakta ısrar eden bazı gruplara şehrin çeşitli yerlerinde müdahale edilmiştir. Bu gruplar yapılan ikazlara uymadıkları gibi görevli polislere mukavemette bulunup saldırmışlar. Bu saldırı ve arbede sırasında 37 polis memurumuz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır, bir memurumuzun ayağı kırılmıştır. İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullandığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

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Halkların Demokratik Partisi, Adana Valiliği, Polis, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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