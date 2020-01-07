Adana Valiliğinden sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana Valiliğinden sağanak ve kar uyarısı - Son Dakika

Adana Valiliğinden sağanak ve kar uyarısı

6 saat önce

Adana Valiliği, kent merkezinden dünden itibaren etkisini sürdüren sağanak ve yüksek rakımlı ilçelerdeki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Adana Valiliğinden sağanak ve kar uyarısı, System.String[]

Adana Valiliği, kent merkezinden dünden itibaren etkisini sürdüren sağanak ve yüksek rakımlı ilçelerdeki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte dün sabah saatlerinde başlayan sağanağın yarın da sürmesinin beklendiği belirtildi. Sağanağın kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışın Adana'nın merkez ve kıyı ilçeleri ile batısında etkili olduğu ifade edildi.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kıyaya yakın kesimlerde hortum oluşması riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Pozantı ilçemizdeki yoğun kar yağışı sebebiyle Adana-Pozantı- Akçatekir arası ile Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri istikametlerine seyahat edecek vatandaşlarımızın mevsim şartlarına uygun olarak kış lastiği kullanmaları, zincir takmadan yola çıkmamaları ve trafik kurallarına uymaları önemle rica olunur."

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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