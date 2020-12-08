Adana Valiliğinden şehit babasının cezaevine girmesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Adana Valiliğinden şehit babasının cezaevine girmesiyle ilgili açıklama Açıklaması

08.12.2020 12:01
Adana Valiliğinden şehit babasının cezaevine girmesiyle ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Adana Valiliği, bir şehit babasının "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla yargılandığı davada verilen hükmün Yargıtayda onanması üzerine cezaevine girmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Adana Valiliği, bir şehit babasının "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla yargılandığı davada verilen hükmün Yargıtayda onanması üzerine cezaevine girmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şehit babasının cezaevine girmesiyle ilgili bazı internet sitelerinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehidimizin babasının, 2008-2009 yıllarında yürüttüğü ticari faaliyeti nedeniyle 'Vergi Kanunu'na muhalefet'ten yargılandığı Adana 12. Asli Ceza Mahkemesinde 17 Nisan 2015 tarihinde 2 ayrı suçu işlediğine karar verilmiştir. Bu karar, Yargıtay 11. Dairesi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde onanmıştır. Şehidimizin babası M.K, iki ayrı suçtan toplamda 6 yıl 2 ay 30 gün hapis cezası almış, Adana 1. İnfaz Hakimliğince de cezanın infazına karar verilmiştir. Şehidimizin babası, cezanın infazı için herhangi bir kolluk kuvveti tarafından teslim alınmamış, ailesine haber vermeksizin kendisi teslim olmuştur."

Açıklamada, şehit babasının 2008-2009 yıllarından itibaren ailesine ve resmi kurumlara konuyla ilgili beyanda bulunmadığı bildirildi.

Muhalefet, Vergi, Şehit, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Valiliğinden şehit babasının cezaevine girmesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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