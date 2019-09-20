Son Dakika Haberleri: Adana Valiliğinden taciz olayı hakkında açıklama
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Adana Valiliğinden taciz olayı hakkında açıklama

22 dakika önce

Adana Valiliğinden 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar olayı ile ilgili açıklama yapıldı.

Adana Valiliğinden taciz olayı hakkında açıklama, System.String[]

Adana Valiliğinden 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar olayı ile ilgili açıklama yapıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarına yansıyan cinsel istismar olayı ile ilgili Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 19.09.2019 günü saat 19.00 sıralarında Emniyet Birimimize gelen bir ihbarda 11 yaşlarında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaklaşık 20 yaşlarında ve düzgün Türkçe konuşan ve vatandaşımız olduğu değerlendirilen bir şahısla ilgili adli ve idari tahkikata başlanmış olup, vatandaşlarımızın kamu düzeninin devamı açısından Emniyet Birimlerimize yardımcı olmaları ve gerekli sağduyu göstermeleri önemle rica olunur." denildi. - ADANA

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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