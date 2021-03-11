Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK sanığının yargılanmasına devam edildi

11.03.2021 16:09
Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK sanığının yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da 2016'da Valilik otoparkındaki bombalı saldırıyla ilgili davada hüküm giyen terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu tutuklu 3 sanığın, eylemde dönemin Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet talebiyle ayrıca...

Adana'da 2016'da Valilik otoparkındaki bombalı saldırıyla ilgili davada hüküm giyen terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu tutuklu 3 sanığın, eylemde dönemin Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet talebiyle ayrıca açılan dava kapsamında yargılanmalarına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü PKK sanıkları sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile İhsan Taşdelen ve Mehmet Emin Vural, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık avukatları, tanık E.K'nin ifadelerinin dosyanın temelini teşkil ettiğini belirterek, tanığın duruşmada hazır bulunarak beyan vermesini istedi.

Sanık Eyüp Çelik de daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini aktararak, "Beyanlarım geçerlidir. Tanık E.K'nin mahkemenizce beyanı alındıktan sonra kapsamlı savunma yapacağım. Bu aşamada tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanıklar İhsan Taşdelen ve Mehmet Emin Vural da tanık beyanı alındıktan sonra savunma yapmak istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı terörist E.K'nin gelecek celse dinlenilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, itirafçı terörist E.K'nin açık adresinin tespiti ve mahkeme huzurunda hazır edilmesi için İl Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Patlama ve dava süreci

Adana Valiliği otoparkında, park edilen bombalı aracın 24 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, patlamayla ilgili davada 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Çelik ile diğer sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen hakkında yürütülen yeni soruşturma kapsamında, sanıkların dönemin Valisi Mahmut Demirtaş'ı hedef aldıkları gerekçesiyle "tasarlayarak, patlayıcı madde ile kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ayrıca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan terörist E.K'nin, "24 Kasım 2016'da Adana Valiliği bahçesinde bombalı eylem gerçekleştirildiğinde eylem haberini televizyondan izledik. Bu olayda hedef, Adana Valisi'ydi. Patlamanın olduğu gün Vali, Valilik binasına geç geldiği için olaydan yara almadı. Bu yüzden eylemin başarısız olduğu, amacına ulaşamadığının değerlendirmesi yapıldı." şeklinde ifadesi yer almıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Adana, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Valiliğine bombalı saldırıya ilişkin 3 PKK sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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