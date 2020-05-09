Adana Valisi Demirtaş, askeri ve idari yetkililerle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Mahmut Demirtaş, yeni tip koronavirüs(Kovid-19) salgını sebebiyle il genelinde yapılan tüm faaliyetleri değerlendirmek üzere askeri ve idari yetkililerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Ertuğrul Sağlam, vali yardımcıları, merkez kaymakamları ve emniyet yetkililerin de katıldığı toplantıda, pandemi sürecinde kent genelinde alınan tedbirler değerlendirildi.

Salgının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçlarının görüşüldüğü toplantıda, alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Demirtaş toplantıda yaptığı değerlendirmede, virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının il genelindeki etkisini en aza indirebilmek amacıyla tüm kurumlarla koordineli olarak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarını aynı titizlikle sürdüreceklerini kaydetti.