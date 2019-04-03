Son Dakika Haberleri: Adana Valisi Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'nde İncelemede Bulundu

Adana Valisi Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'nde İncelemede Bulundu

5 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Adana Valisi Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'nde İncelemede Bulundu, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Demirtaş, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan'dan verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Barınma, sağlık, eğitim ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devlet ve millet olarak Suriyeli misafirlerin yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Demirtaş, Kaymakam Ali Murat Kayhan'a ve merkezdeki görev alan yetkililere çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:45 Kaynak: AA

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