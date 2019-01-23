Son Dakika Haberleri: Adana Valisi Demirtaş, Kaymakamlarla Buluştu

Adana Valisi Demirtaş, Kaymakamlarla Buluştu

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ilçelerin genel durumunu değerlendirmek üzere kaymakamlarla bir araya geldi.

Adana Valisi Demirtaş, Kaymakamlarla Buluştu, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ilçelerin genel durumunu değerlendirmek üzere kaymakamlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda kaymakamlarla buluştuğu toplantıda, kenti daha yaşanabilir bir noktaya taşıyabilmek, vatandaşlara en hızlı ve kaliteli kamu hizmetini sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışılması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların sorunlarını çözme ve taleplerini yerine getirme hususunda iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini bildiren Demirtaş, "Yaptığınız her işte, başlattığınız her projede, attığınız her adımda bakış açınız bu güzel toprakların insanlarına hizmet etmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Büyük bir kararlılıkla yürütülen uyuşturucuyla mücadelede topyekun bir duyarlılık sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, yerel seçim döneminde alınacak güvenlik tedbirleri ve yapılacak çalışmalar konusunda da gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Toplantının devamında kaymakamlar ilçelerin genel durumunu, yatırımlar ve verilen hizmetlerle ilgili Vali Demirtaş'a brifing verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:14 Kaynak: AA

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