Son Dakika Haberleri: Adana Valisi Demirtaş Oyunu Kullandı

Adana Valisi Demirtaş Oyunu Kullandı

2 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, oyunu kullandı.

Adana Valisi Demirtaş Oyunu Kullandı, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, oyunu kullandı.

Demirtaş, eşi Beyhan ve kızı Nida ile merkez Seyhan ilçesi Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Burada bir süre sıradaki vatandaşların oy kullanmalarını bekleyen Demirtaş, daha sonra seçmen kağıtlarını vererek kabine geçti.

Demirtaş, daha sonra zarfını sandığa attı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Demirtaş, kentte 997 okulda 4 bin 893 sandıkta bir milyon 535 bin 332 vatandaşın oyunu kullanacağını belirtti.

Kent genelinde 9 bin 800 civarında polis ve jandarmanın görev yaptığını dile getiren Demirtaş, "Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Sadece Adana'da Pozantı ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir taraftan yol açılışor bir taraftan da sandık görevlilerimiz yollarına devam ediyor. En yakın zamanda orada da oyları kullanırız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:39 Kaynak: AA

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