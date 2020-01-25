Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve HES'te - Son Dakika

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, SANKO Holding'in enerji sektöründeki şirketlerinden Sanko Enerji tarafından Adana'nın Aladağ ve İmamoğlu ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemelerde bulundu.



Vali Demirtaş, Sanibey Barajı inşaatının bitmesi ile birlikte sulama projelerinin de devreye alınmaya başladığını belirterek, "Sulama projelerinin bitmesi halinde bölge ekonomisine katkısı çok büyük olacak" dedi. Sanibey Barajı ve HES İşletme Müdürü Zafer Karakuzulu, Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever ve DSİ 6'ıncı Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan'ın da katıldığı ziyaret sırasında, Vali Demirtaş'a bilgi sundu. Temeli 2007 yılında atılan barajın 3,5 yıl gibi rekor denilebilecek sürede tamamlanarak üretime geçildiğini kaydeden Karakuzulu, "Kurulu gücü 317 MW olan Sanibey Barajı ve HES'te, yıllık bir milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretiliyor. Bu üretim, yılda 600 bin konutun ihtiyacını karşılayacak düzeydedir" şeklinde konuştu. Seyhan Havzasında en büyük kurulu güce sahip enerji yatırımı olan Sanibey Barajı ve HES'in, ülkemizde özel sektörün yaptığı büyük projelerin başında geldiğine vurgu yapan Karakuzulu, bu proje sayesinde yılda 620 bin ton karbondioksitin atmosfere salınmadan enerji üretildiğine ve 1,9 milyon ağacın işinin kolaylaşmasının sağlandığına dikkat çekti.



Sanibey Barajı ve HES



SANKO Holding'in enerji sektöründeki şirketi Sanko Enerji tarafından, Adana'nın İmamoğlu ve Aladağ ilçeleri arasında, Seyhan Nehri üzerinde adeta dünya rekoru kırılarak bin 250 günde inşa edilen Sanibey Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Seyhan'a takılan inci gerdanlık olmakla kalmayıp, aynı zamanda azmin ve çabanın sembolü kabul ediliyor. Türk mühendis ve işçisinin emeği ile 3,5 yılda ortaya çıkarılan Sanibey Barajı ve HES, 317 MW kurulu gücü ile gurur veren örnek yatırım olarak Adana'dan Türkiye'ye enerji sağlayan sektörün önemli yatırımları arasında bulunuyor. SANKO'nun olduğu kadar, Adana'nın da önemli projelerinden birisi olan ve temeli 2007 Temmuz ayında atılan Sanibey Barajı ve HES, kurulu güç ve baraj gövde hacmi dikkate alındığında "dünya rekoru" denilebilecek sürede tamamlanarak üretime alındı. Sanibey Barajı ve HES yılda bir milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretiyor. Planlama ve proje başta olmak üzere tüm işlemleri yüzde 100 Türk mühendis ve firmalarınca gerçekleştirildi. Rezervuar hacmi 643 milyon metreküp, rezervuar alanı 14.3 kilometrekare olan Sanibey Barajı ve HES sayesinde yılda 620 bin ton karbondioksit atmosfere salınmadan enerji üretiliyor. Sanibey Barajı ve HES sayesinde 1,9 milyon ağacın "işi kolaylaştırılırken", 600 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanıyor. - GAZİANTEP