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Adana Valisi Demirtaş'tan hastane inşaatında inceleme

53 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yapım çalışmaları devam eden 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Adana Valisi Demirtaş'tan hastane inşaatında inceleme, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yapım çalışmaları devam eden 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Vali Demirtaş, hastanede yapılan çalışmalarda gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Adana'nın her bir noktasını en kaliteli, etkin ve ulaşılabilir sağlık hizmetleriyle buluşturma hususunda çalışmaların devam ettirileceğini belirten Demirtaş, 92 ayakta tedavi polikliniği, 7 ameliyathanesi, 14 hemodiyaliz cihazı, genel acil servisi, 26 erişkin ve 14 yenidoğan yoğun bakım yatağı ile Ceyhan Devlet Hastanesi'nin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğini kaydetti.
Vali Demirtaş'a ziyaretlerinde Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve ilgili diğer yetkililer eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:32 Kaynak: AA
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