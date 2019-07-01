Adana Valisi Demirtaş'tan OSB'de inceleme
17 dakika önce
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:32 Kaynak: AA
Valisi Mahmut Demirtaş
, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
'nde incelemelerde bulundu.
Vali Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü'yü ziyaret ederek, çalışmalarla ilglii bilgi aldı.
Ziyaretin ardından yapımı tamamlanan ve inşaat halindeki alanlarda incelemelerde bulunan Demirtaş, kent ve ekonomisinin gelişmesine çok önem verdiklerini kaydetti.
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