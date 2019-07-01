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Adana Valisi Demirtaş'tan OSB'de inceleme

17 dakika önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Adana Valisi Demirtaş'tan OSB'de inceleme, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.
Vali Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü'yü ziyaret ederek, çalışmalarla ilglii bilgi aldı.
Ziyaretin ardından yapımı tamamlanan ve inşaat halindeki alanlarda incelemelerde bulunan Demirtaş, kent ve ekonomisinin gelişmesine çok önem verdiklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:32 Kaynak: AA
Hacı Sabancı, Mahmut Demirtaş, Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Güncel
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