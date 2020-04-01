Adana Valisi Demirtaş'tan Suriyeli kanaat önderlerine Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili alınan tedbirlere ilişkin Suriyeli kanaat önderlerine uyarılarda bulundu.

Demirtaş, Valilikte Suriyeli kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Demirtaş, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgi vererek alınan kararlarla ilgili uyarılarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelenin en iyi şekilde gerçekleşmesi için kentte yaşayan herkesin alınan tedbirlere koşulsuz riayet etmesi gerektiğini belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

"İlimizde bulunan Suriyeli misafirlerimizden hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için tedbirlere uyma hassasiyetini göstermelerini bekliyoruz. Çünkü bir kişinin tedbirsizliği virüsün yayılmasına, mücadelenin sekteye uğramasına neden olabilir. Hiç kimsenin 'Bana bir şey olmaz' mantığıyla hareket etmemesi gerekir. Durumun ciddiyetinin farkında olmamız, tedbiri elden bırakmamız lazım. Bu süreçte yapmamız gerekenler zorunlu olmadıkça evden çıkmamak, çıkmak zorunda kalırsak sosyal mesafe kuralına uymak. Hatta evimizde de ailemize karşı sosyal mesafe kuralını uygulamalıyız. Ellerimizi su ve sabunla dezenfekte etmeli ve hijyen kurallarını da hiç aksatmadan yerine getirmeliyiz."

Demirtaş, uzmanların yaptığı uyarıların dikkate alınmasının hayati önem arz ettiğini, herkesin üzerine düşenleri yerine getirmesi halinde bu sıkıntılı sürecin en az kayıpla atlatılacağına yürekten inandığını kaydetti.