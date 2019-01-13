Adana Valisi Demirtaş'tan Ziyaretler

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru
ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kapsamında "Millet Kıraathanesi" olarak 7 gün, 24 saat esasıyla hizmet veren İl Halk Kütüphanesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kütüphanedeki öğrenci ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Demirtaş, okumanın ve araştırmanın önemine dikkati çekti.
Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari de hazır bulundu.
Vali Mahmut Demirtaş, ziyaretleri kapsamında bir taksi durağında sürücülerle bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.
Daha sonra Demirtaş, bu yıl 12. düzenlenen Çukurova
Kitap Fuarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki stantları gezen Demirtaş, toplumdaki okuma sevgisinin artmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.