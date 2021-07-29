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Adana Valisi Elban: "20'ye yakın ev yangında hasar gördü" - Son Dakika

Adana Valisi Elban: "20'ye yakın ev yangında hasar gördü"

29.07.2021 15:38
Adana Valisi Elban:

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 20'ye yakın evin hasar gördüğünü söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 20'ye yakın evin hasar gördüğünü söyledi.

Vali Elban, dün saat 19.45'te başlayan Kızlarsekisi ile birlikte 7 mahallenin etkilendiği bölgede, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve İlçe Sağlık Müdürü İlker Telli ile birlikte bölgede geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Vali Elban, daha sonra Yangın Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının 4 noktada devam ettiğini, 20'ye yakın evin yangında hasar gördüğünü kaydetti.

Yangına havadan da müdahalenin devam ettiğini belirten Vali Elban, "Yangın, şiddetli rüzgar ile 7 köyümüzün bulunduğu alanı kapladı. Hızlıca tahliye ve orman ekiplerimiz mücadeleye başladılar. Şu an itibariyle can kaybı, yaralımız yok. 20'ye yakın evde hasar, 2 ahırda ve birkaç hayvanımız telef olmuş gözüküyor. Ancak kesin tespitler yangın söndürüldükten sonra yapılacak. Ancak yangın 4 ayrı noktada devam ediyor. Dün akşamki kadar kötü durumda değiliz. Kısa süre içinde iyiye gittiğimizi söyleyebileceğiz. Alanda 3 helikopterimiz var. Ancak şu an fiilen Adana 3 yangınımız, Osmaniye Kadirli'de 3 yangınımız, Mersin'de yangın var. Ekiplerimiz orman genel müdürlüğündeki merkez tarafından, dağılımını yapıyor" dedi.

"En az 300 hektar alanda hasar gözlemleniyor"

Yangından az 300-400 hektarlık alanın etkilendiğini gözlemlediklerini söyleyen Vali Elban, "Şu an evleri yanan ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza sabah kahvaltı ve öğlen yemek ve akşam olmak üzere yemek veriliyor. Konaklama yerlerimiz de hazır. Birçok vatandaşımız yazlık için burada olduğu için yine talep olursa bunu yine karşılıyoruz. Onun dışında sosyal yardımlar genel müdürlüğümüz yarın veya en geç hafta sonu kendilerine teslim ederiz. Yangın tamamen söndürüldüğünde hasar gören eşyaları, ahırları ve bahçeleri hasar tespitleri yapılıp yardımcı olunacak. Yangın ortamında elektrik vermemiz söz konusu olamaz. Teknik ekip yangın ekibimiz sahada çalışmada risk yoktur dediği anda elektrik tamiratı yapılacak. Elektrik direklerinde de tamirata başlayacak. Tankerle vatandaşa içme suyu dağıtıyoruz. Birkaç gün geçici sıkıntı olabilecek birkaç güne kadar sular akar" diye konuştu. - ADANA

Adana Valisi Elban: 20'ye yakın ev yangında hasar gördü

Hisarcık, Yangın, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana Valisi Elban: '20'ye yakın ev yangında hasar gördü' - Son Dakika


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