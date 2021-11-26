Adana Valisi Elban, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.
Vali Elban, ziyaretinden dolayı Firik'e teşekkürlerini sunarak, başarılı çalışmalarından dolayı AA'yı tebrik etti.
Gelecek yıl 5 Ocak'ta kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayacaklarını anımsatan Elban, organizasyonlara AA'nın vereceği desteğin önemini anlattı.
Firik de Vali Elban'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
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