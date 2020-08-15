Adana Valisi Elban, Adana OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adana Valisi Elban, Adana OSB'de incelemelerde bulundu

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, bölgenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Adana Valisi Elban, Adana OSB'de incelemelerde bulundu, System.String[]

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulunu ziyaret ederek, bölgenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Vali Elban'ı, OSB'ye gelişinde Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça, M. Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar karşıladı.

Bölgedeki birimleri gezerek, bilgi alan Vali Elban'a, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü tarafından Adana OSB hakkında genel bilgiler verildi. Başkan Sütcü, AOSB'de mevcut alanın 1225 hektar olduğunu, altyapısı tamamlanmış 365 hektar alan bulunduğunu ayrıca, 100 hektar alanda kamulaştırmanın devam ettiğini ve 603,5 hektar OSB alanı için yer seçimi yapıldığını kaydetti.

Sütcü, sektörel çeşitliliğin bulunduğu AOSB'nin, istihdam edilen yaklaşık 35 bin çalışan ile Adana istihdamının yüzde 15'ini karşıladığını, ayrıca bölgede faaliyette olan 446 işletmenin yıllık ihracat miktarının 1,2 milyar dolar ile Adana ihracatının yarısından fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 4 yıldızlı ilk OSB'si

Başkan Sütcü, Adana OSB'nin Türkiye'nin 4 yıldızlı ilk OSB'si olduğuna dikkati çekerek, "OSB'miz 2017 yılında 26'ncısı düzenlenen Kalite Kongresi'nde Türkiye'de OSB'ler arasında ilk olan EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız belgesini almaya hak kazanmıştır" dedi.

İlk 500'de 16 firma

Başkan Sütcü, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yaptığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019" listesinde; Adana OSB'de faaliyet gösteren merkezi Adana olan 7 firma ve merkezi Adana dışında olup bölgede faaliyette bulunan 9 firma olmak üzere toplamda 16 firmanın yer aldığını kaydetti. Sütcü, Türkiye İhracatçılar Birliği 'nin (TİM) yaptığı Türkiye İhracatçılar Birliği İlk 1000 Listesine ise AOSB'de faaliyet gösteren 14 firmanın sıralamaya girmeyi başardığını vurguladı.

Kamu kampüsü

Kaliteli, ekonomik ve fark oluşturan hizmet verme misyonuyla hareket eden Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce, 1.029 metrekarelik alana sahip 3 katlı binanın tadilattan geçirilerek kamu kurum ve kuruluşlarının tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla "AOSB Kamu Kampüs" alanı oluşturulduğunu belirten Başkan Sütcü, şöyle devam etti:

"Söz konusu kampüste; AOSB Polis İrtibat Noktası, AOSB Gümrük Müdürlüğü İrtibat Noktası, AOSB İŞKUR İrtibat Noktası, AOSB TCDD Taşımacılık İrtibat Noktası, AOSB Proje Ofisi, Makine Mühendisleri Odası Adana Şub İrtibat Ofisi, AOSB KOSGEB Temsilciliği Ofisi, Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Üniversitesi Temsilcilik Ofisleri ile sanayicilerimizin kullanması amacı hazırlanmış 25 kişilik eğitim salonu bulunmaktadır."

Proje ofisi faaliyetleri

Başkan Sütcü, AOSB'de faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmalara teşvik, hibe ve destek programlarından faydalandırarak özgün ve doğru projeler üretmeleri için arayüz oluşturma misyonu ile hizmet veren AOSB Proje Ofisi faaliyetlerinden de söz etti.

Başkan Sütcü, Proje Ofisi'nin; KOSGEB, TUBİTAK, Bakanlık Destekleri, AB Hibe Programları, Marka Tescil, AR-GE Projeleri, Ar-Ge/Tasarım Merkezi Üniversite Sanayi İş Birliği Kümelenme alanlarında hizmet verdiğini bildirdi.

Çevreci OSB

Elektrik, kullanma suyu ve doğalgaz, itfaiye, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, ambulans, altyapı ve üst yapı hizmetlerine ilişkin bilgiler verip, sanayicilerin işini kolaylaştıracak tüm hizmetlerin bölge içinde bulunduğunu vurgulayan Başkan Sütcü, çevreye ve doğaya saygılı üretimden de söz ederek, şunları kaydetti:

"Atıksu Arıtma Tesisimiz Avrupa Birliği normlarına göre merkezi arıtma standartlarına uygun olarak inşa edilmiş olup; fiziksel, kimyasal ve biyolojik ünitelerden oluşan kompleks bir tesistir. Bölgemizde bulunan firmaların atık sularını arıtan Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaat kısımları, mekanik ve elektrik donanımları 72.000 m3/gün nominal hidrolik kapasitesine cevap verebilecek seviyededir. Tesisin bugünkü değeri yaklaşık 15 milyon Euro'dur."

Başkan Sütcü, Bölgede; sanayicinin ara eleman ihtiyacına hitap eden ÇÜ'ye bağlı bir Meslek Yüksek Okulu ile Özel Teknik Meslek Lisesi'nin bulunduğunu kaydetti.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyelerine verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür eden Vali Süleyman Elban, Adana Organize Sanayi Bölgesinin üretim ve istihdam konusunda kent ve ülke ekonomisinin gelişmesine çok önemli katkılar sağladığını dile getirerek, Adana'nın sanayi üssü olması için yapılan birçok çalışmanın olduğunu ifade etti.

Vali Süleyman Elban, "Yapacağımız çalışmalarla gelişen sanayimizi güçlendirerek Adana Organize Sanayi Bölgemizi daha da kuvvetli hale getireceğimize inanıyorum" dedi. Elban, üreten, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine değer kazandıran sanayicilerin her zaman yanında olduklarını bildirdi. - ADANA

Süleyman Elban, Adana, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:29

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana Valisi Elban, Adana OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi
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