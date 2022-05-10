Adana Valisi Elban, Anavarza Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Adana Valisi Elban, Anavarza Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceledi

10.05.2022 18:25
Adana Valisi Elban, Anavarza Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceledi

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti'ndeki restorasyon ve kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesinde bulunan Anavarza Antik Kenti'ndeki restorasyon ve kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Elban, Anavarza Antik Kenti'nin önemli bir tarihi değer olduğunu söyledi.

Restorasyon çalışmalarının bir an önce tamamlanması için herkesin titizlikle çalışması gerektiğini belirten Elban, "Kentimizin binlerce yıllık tarihi geçmişine ışık tutan Kozan Anavarza Antik Kenti'nde yapılan çalışmaları adım adım takip ediyoruz. İlimizin tarihi eserlerini ve kültürel varlıklarını gelecek nesillere miras bırakmak amacıyla azami gayret gösteriyoruz." dedi.

Dünyanın ilk planlanmış duble yolunun Anavarza'da yer aldığını da aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Burası Anadolu'nun yalnızca bilim ve kültürüne değil aynı zamanda tarihine de ışık tutacak. Dioscorides, bu verimli topraklarda yaşamış, zengin kültürel mirasımızın dünyaya bir armağanıdır. Bizler de bu mirası yaşatmak için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda bu topraklarda yaşamış Dioscorides'in evinde çalışmalar yapılacak, onunla ilgili vitrinler ve bilgi panoları oluşturulacak."

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Süleyman Elban, Restorasyon, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Valisi Elban, Anavarza Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika


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