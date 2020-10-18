Adana Valisi Elban'dan "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Adana Valisi Elban'dan "Muhtarlar Günü" mesajı

18.10.2020 15:55
Adana Valisi Elban'dan

Adana Valisi Süleyman Elban "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adana Valisi Süleyman Elban "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Elban, kentte görev yapan tüm muhtarların "Muhtarlar Günü"nü kutladı.

Muhtarlara çalışmalarında kolaylık ve başarı dileğinde bulunan Elban, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Çalınmadık kapı, gidilmedik ocak, alınmadık gönül bırakmamak gibi öncelikleri olan bu devlet anlayışının, devletimizin varlığı ve bekasının da odak noktası olduğu unutulmamalıdır. Bu anlayışın kamu yönetimimizdeki en önemli temsilcilerinden biri de muhtarlarımızdır. Muhtarlarımız, kamu yönetiminin uç beyi, kent yönetiminin sahadaki en önemli paydaşıdır. Muhtarlarımız, devletimizin gören ve gözeten gözü, aziz milletimizin derdini, elemini işiten kulağı, milletimize uzanan şefkat eli, insanımızın tasa ve sevincinde arkasında dağ misali duranıdır. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Muhtarlarla Buluşma' programları ile muhtarlık makamının toplum nazarında yeniden itibar kazandığı bir gerçektir. Bu kapsamda bizler de kentimizde 'Muhtarlık Ziyaretleri' ve 'Vatandaşlarımızla Buluşma' etkinlikleri vesilesiyle muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmekteyiz. Bu toplantılardan edindiğimiz çıkarımlarla, muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın sıkıntılarına anında çözüm üretiyor, bugünün ve geleceğin Adana'sını hep beraber inşa ediyoruz."

Muhtarlar Günü, Süleyman Elban, Adana, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Valisi Elban'dan 'Muhtarlar Günü' mesajı - Son Dakika


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